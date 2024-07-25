Симаков Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаков Карп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Симаков Иван Григорьевич

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Симаков Михаил Карпович

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Агрипина Карповна

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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