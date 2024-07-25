Симаков Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Симаков Иван Григорьевич
Мать: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Агрипина Карповна
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Смерть
Неизвестно