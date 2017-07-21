Батухина (Петровичева) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатухина (Петровичева) Валентина Степановна

Батухина (Петровичева) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1929

Дата смерти

21.07.2017

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1907 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Около 1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1929

Отец: Петровичев Степан

Мать: Петровичева (Малыгина) Прасковья

Бракосочетание
1948

Муж: Быстров Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
Около 18.09.1949

Дочь: (Быстрова) Надежда

Отец ребёнка: Быстров Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
20.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батухин Борис

Развод
25.09.1958

Муж: Быстров Владимир Валентинович

Бракосочетание
05.10.1958

Муж: Батухин Борис

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батухин Борис

Смерть
21.07.2017
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.