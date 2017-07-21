Батухина (Петровичева) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1929
Дата смерти21.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1929
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
Около 18.09.1949
Дочь: (Быстрова) Надежда
Отец ребёнка: Быстров Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
20.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батухин Борис
Развод
25.09.1958
Бракосочетание
05.10.1958
Муж: Батухин Борис
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батухин Борис
Смерть
21.07.2017
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно