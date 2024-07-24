Петровичева (Малыгина) Прасковья
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.10.1907
Дата смерти13.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.10.1907
Бракосочетание
23.04.1929
Муж: Петровичев Степан
Рождение ребёнка
24.06.1929
Дочь: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Петровичев Степан
Развод
29.04.1930
Муж: Петровичев Степан
Рождение ребёнка
16.04.1934
Сын: Петровичев Борис
Отец ребёнка: Петровичев Степан
Смерть
13.07.1977
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно