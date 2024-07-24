Петровичева (Малыгина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровичева (Малыгина) Прасковья

Место рождения

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 15.10.1907

Дата смерти

13.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.10.1907

Отец: Малыгин Абрам

Мать: Малыгина (Каулина) Агафия Трофимовна

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.04.1929

Муж: Петровичев Степан

Рождение ребёнка
24.06.1929

Дочь: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Петровичев Степан

Развод
29.04.1930

Муж: Петровичев Степан

Рождение ребёнка
16.04.1934

Сын: Петровичев Борис

Отец ребёнка: Петровичев Степан

Смерть
13.07.1977
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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