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Петровичев Степан

Место рождения

Тульская область, Плавский район, деревня Муравлёвка

Дата рождения

30.07.1905

Дата смерти

02.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1905

Отец: Петровичев Петр Артемов

Мать: Фёкла Поликарпова

Крещение
31.07.1905
Бракосочетание
23.04.1929

Жена: Петровичева (Малыгина) Прасковья

Рождение ребёнка
24.06.1929

Дочь: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Петровичева (Малыгина) Прасковья

Развод
29.04.1930

Жена: Петровичева (Малыгина) Прасковья

Бракосочетание
19.11.1930

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1934

Сын: Петровичев Борис

Мать ребёнка: Петровичева (Малыгина) Прасковья

Развод
1935

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.1975
Причина смерти: Церебросклероз
Похороны
Неизвестно

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