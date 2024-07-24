Петровичев Степан
Место рожденияТульская область, Плавский район, деревня Муравлёвка
Дата рождения30.07.1905
Дата смерти02.07.1975
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1905
Отец: Петровичев Петр Артемов
Мать: Фёкла Поликарпова
Крещение
31.07.1905
Бракосочетание
23.04.1929
Рождение ребёнка
24.06.1929
Дочь: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Петровичева (Малыгина) Прасковья
Развод
29.04.1930
Бракосочетание
19.11.1930
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1934
Сын: Петровичев Борис
Мать ребёнка: Петровичева (Малыгина) Прасковья
Развод
1935
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.1975
Причина смерти: Церебросклероз
Похороны
Неизвестно