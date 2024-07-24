Батухин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
20.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна
Бракосочетание
05.10.1958
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна
Смерть
1977