Батухин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Батухин Фёдор Дмитриевич

Мать: Батухина (Заливаева) Мария

Рождение ребёнка
20.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна

Бракосочетание
05.10.1958

Жена: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батухина (Петровичева) Валентина Степановна

Смерть
1977

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