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Батухин Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.04.1896

Дата смерти

13.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1896

Отец: Батухин Дмитрий Стефанович

Мать: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
14.04.1896
Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Крестьянин Григорий Егорович Батухин, Даниловская мещанка Евлампия Васильевна Батухина
Бракосочетание
29.04.1918

Жена: Батухина (Заливаева) Мария

Рождение ребёнка
08.06.1919

Дочь: (Батухина) Антонина

Мать ребёнка: Батухина (Заливаева) Мария

Рождение ребёнка
28.09.1925

Дочь: Тимонина (Батухина) Вера

Мать ребёнка: Батухина (Заливаева) Мария

Рождение ребёнка
1929

Сын: Батухин Борис

Мать ребёнка: Батухина (Заливаева) Мария

Смерть
13.07.1951
Причина смерти: Амилоидно-линоидный нефроз. Общий амилоидоз
Похороны
Неизвестно

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