Батухин Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1896
Дата смерти13.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1896
Отец: Батухин Дмитрий Стефанович
Мать: Батухина Анна Павловна
Крещение
14.04.1896
Восприемники: Крестьянин Григорий Егорович Батухин, Даниловская мещанка Евлампия Васильевна Батухина
Бракосочетание
29.04.1918
Рождение ребёнка
08.06.1919
Дочь: (Батухина) Антонина
Мать ребёнка: Батухина (Заливаева) Мария
Рождение ребёнка
28.09.1925
Дочь: Тимонина (Батухина) Вера
Мать ребёнка: Батухина (Заливаева) Мария
Рождение ребёнка
1929
Сын: Батухин Борис
Мать ребёнка: Батухина (Заливаева) Мария
Смерть
13.07.1951
Причина смерти: Амилоидно-линоидный нефроз. Общий амилоидоз
Похороны
Неизвестно