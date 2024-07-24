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Батухина (Заливаева) Мария

Место рождения

Калужская губерния, Боровский уезд, Чубаровская волость,сельцо Романово

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

11.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Данилов Иван

Мать: (Ефимова) Агапия

Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.1918

Муж: Батухин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.06.1919

Дочь: (Батухина) Антонина

Отец ребёнка: Батухин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.09.1925

Дочь: Тимонина (Батухина) Вера

Отец ребёнка: Батухин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Батухин Борис

Отец ребёнка: Батухин Фёдор Дмитриевич

Смерть
11.12.1964
Причина смерти: Рак желудка с метастазами в печень
Похороны
Неизвестно

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