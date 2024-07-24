Батухина (Заливаева) Мария
Место рожденияКалужская губерния, Боровский уезд, Чубаровская волость,сельцо Романово
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти11.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Данилов Иван
Мать: (Ефимова) Агапия
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.1918
Рождение ребёнка
08.06.1919
Дочь: (Батухина) Антонина
Отец ребёнка: Батухин Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.09.1925
Дочь: Тимонина (Батухина) Вера
Отец ребёнка: Батухин Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Батухин Борис
Отец ребёнка: Батухин Фёдор Дмитриевич
Смерть
11.12.1964
Причина смерти: Рак желудка с метастазами в печень
Похороны
Неизвестно