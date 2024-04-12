Калафат Пантелеймон Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: Калафат Мария Семеновна
Дочь: Папуш Александра Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Дмитрий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Афанасий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Михаил Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Николай Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Дочь: Кириакия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Федор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна
Сын: Калафат Самсон Пантелеймонович
Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна