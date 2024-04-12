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Калафат Пантелеймон Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Бракосочетание
01.11.1882

Жена: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
01.11.1883

Дочь: Папуш Александра Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Калафат Дмитрий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
17.01.1891

Сын: Калафат Афанасий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Калафат Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Калафат Михаил Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
24.08.1897

Сын: Калафат Николай Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
23.02.1900

Дочь: Кириакия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Калафат Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Калафат Самсон Пантелеймонович

Мать ребёнка: Калафат Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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