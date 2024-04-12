Калафат Иван Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения24.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1893
Военная служба
09.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 297-й пехотный Ковельский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол., с. Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контуже... Показать все
Смерть
Неизвестно