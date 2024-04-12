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Калафат Иван Пантелеймонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

24.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1893

Отец: Калафат Пантелеймон Федорович

Мать: Калафат Мария Семеновна

Военная служба
09.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 297-й пехотный Ковельский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол., с. Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контуже... Показать все
Смерть
Неизвестно
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