Калафат Акилина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Акилина Афанасьевна

Калафат Акилина Афанасьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

13.01.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1845

Муж: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Калафат Харлампий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Калафат Григорий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Калафат Иван Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Черкас София Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Калафат Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Калафат Лукьян Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Цыбик Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Калафат Серафим Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Калафат Михаил Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1867

Сын: Калафат Ефрем Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1867г. /запись № 4 / ГАДО - Ф-426-1-1 /стр.№ / 109 /
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Калафат Левтерий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

Рождение ребёнка
17.05.1872

Сын: Калафат Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Калафат Федор Васильевич

ГАДО ф-426-1-1 / лист № 273 / , м/к 1872г./ зап.№ 19 / Николаевская церковь
Смерть
13.01.1908
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close