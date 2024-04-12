Цыбик (Калафат) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
20.10.1885
Муж: Цыбик Федор Ильич
Рождение ребёнка
24.01.1886
Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1887
Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Цыбик Илья Федорович
Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич
Рождение ребёнка
15.09.1900
Дочь: Христина Федоровна
Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич
Смерть
Неизвестно