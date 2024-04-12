Цыбик (Калафат) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик (Калафат) Анастасия Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Бракосочетание
20.10.1885

Муж: Цыбик Федор Ильич

Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Цыбик Григорий Федорович

Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич

Рождение ребёнка
14.03.1887

Сын: Цыбик Алексей Федорович

Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич

Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Цыбик Николай Федорович

Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Цыбик Василий Федорович

Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Цыбик Илья Федорович

Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич

Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Христина Федоровна

Отец ребёнка: Цыбик Федор Ильич

Смерть
Неизвестно
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