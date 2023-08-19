Цыбик Илья Федорович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Цыбик Федор Ильич
Военная служба
02.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 403-й пехотный Вольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перед... Показать все
Военная служба
08.07.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 403-й пехотный Вольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол., н.п. Опретино Причина выбытия ранен/контужен Дата... Показать все
Военная служба
08.09.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 403-й пехотный Вольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, селение Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 02.06... Показать все
Смерть
Неизвестно