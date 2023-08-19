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Цыбик Илья Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Цыбик Федор Ильич

Мать: Цыбик Анастасия Федоровна

Военная служба
02.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 403-й пехотный Вольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перед... Показать все
Военная служба
08.07.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 403-й пехотный Вольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол., н.п. Опретино Причина выбытия ранен/контужен Дата... Показать все
Военная служба
08.09.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 403-й пехотный Вольский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, селение Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 02.06... Показать все
Смерть
Неизвестно
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