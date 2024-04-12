Цыбик Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти01.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
20.10.1885
Рождение ребёнка
24.01.1886
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1887
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Феодора Федоровна
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Цыбик Илья Федорович
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
15.09.1900
Дочь: Христина Федоровна
Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна
Смерть
01.12.1900