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Цыбик Федор Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1864

Дата смерти

01.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Цыбик Илья Николаевич

Мать: Цыбик Ирина Анастасовна /Христофоровна/

Бракосочетание
20.10.1885

Жена: Цыбик Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Цыбик Григорий Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1887

Сын: Цыбик Алексей Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Феодора Федоровна

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Цыбик Николай Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Цыбик Василий Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Цыбик Илья Федорович

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Христина Федоровна

Мать ребёнка: Цыбик Анастасия Федоровна

Смерть
01.12.1900
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