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Калафат Антоний Пантелеймонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.09.1904

Дата смерти

25.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904

Отец: Калафат Пантелеймон Федорович

Мать: Калафат Мария Семеновна

Смерть
25.07.1944
Польша Люблинское воеводство г.Бяла-Подляска ,участник ВОВ - убит в бою
ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-715
Военная служба
С 1944 по 25.07.1944
Призван Гуляй-Поьским РВК Запорожской обл.,УССР
Рядовой,стрелок 76 сд, 125 ск , убит в бою в Польше Люблинскоое в-во г.Бяла-Подляска (Северная окраина)
Похороны
1944
Страна Польша Регион Хелмское воеводство Номер захоронения в ВМЦ З48-579 Место захоронения (без страны и региона) г. Влодаза, ул. Кошарова, военное кладбище Дата создания современного места захоронения __.__.1941 Дата последнего захоронения Вязовский РВК, Сталинградская обл., Вязовский р-н Вид захоронения братская могила, индивидуальная могила Захоронено всего 14423 Захоронено известных 226 Захоронено неизвестных 14199 Кто шефствует над захоронением Министерство территориального хозяйства и строительства Республики Польша http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262081942
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