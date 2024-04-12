Страна Польша Регион Хелмское воеводство Номер захоронения в ВМЦ З48-579 Место захоронения (без страны и региона) г. Влодаза, ул. Кошарова, военное кладбище Дата создания современного места захоронения __.__.1941 Дата последнего захоронения Вязовский РВК, Сталинградская обл., Вязовский р-н Вид захоронения братская могила, индивидуальная могила Захоронено всего 14423 Захоронено известных 226 Захоронено неизвестных 14199 Кто шефствует над захоронением Министерство территориального хозяйства и строительства Республики Польша http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262081942

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