Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1928
Дочь: Алексеева Августа Борисовна
Отец ребёнка: Воздвиженский Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1928
Сын: Алексеев Виталий Борисович
Отец ребёнка: Воздвиженский Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно