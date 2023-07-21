Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Анкудинова) Анна Александровна

Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1928

Дочь: Алексеева Августа Борисовна

Отец ребёнка: Воздвиженский Георгий Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.11.1928

Сын: Алексеев Виталий Борисович

Отец ребёнка: Воздвиженский Георгий Васильевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close