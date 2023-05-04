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Воздвиженский Георгий Васильевич

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1902

Дата смерти

31.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Воздвиженский Василий Яковлевич

Мать: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
05.11.1928

Дочь: Алексеева Августа Борисовна

Мать ребёнка: Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.11.1928

Сын: Алексеев Виталий Борисович

Мать ребёнка: Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Призыв на военную службу
02.01.1942
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Военная награда
11.06.1944
Медаль «За боевые заслуги». Командира отделения 4 стрелковой роты красноармейца Воздвиженского Григория Васильевича за то, что он в боях с немецкими оккупантами при освобождении города Киева в ноябре... Показать все
Пропал без вести (военное)
31.07.1944
Смерть
31.07.1944

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