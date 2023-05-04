Воздвиженский Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти31.07.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1928
Дочь: Алексеева Августа Борисовна
Мать ребёнка: Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
05.11.1928
Сын: Алексеев Виталий Борисович
Мать ребёнка: Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна
Призыв на военную службу
02.01.1942
Военная награда
11.06.1944
Медаль «За боевые заслуги». Командира отделения 4 стрелковой роты красноармейца Воздвиженского Григория Васильевича за то, что он в боях с немецкими оккупантами при освобождении города Киева в ноябре... Показать все
Пропал без вести (военное)
31.07.1944
Смерть
31.07.1944