Воздвиженский Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1860 ст.
Чебоксарскаго уезда села Помьял Вознесенской Церкви дьячок Яков Михайлович Воздвиженский и законная жена Мария Евграфовна, оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина (Воздвиженская) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воздвиженская) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.03.1860 ст.
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Воздвиженский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна
Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.
Сын: Воздвиженский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воздвиженский Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1906 ст.
Сын: Воздвиженский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна
Смерть
Неизвестно