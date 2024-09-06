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Воздвиженский Василий Яковлевич

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.03.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1860 ст.

Отец: Воздвиженский Яков Михайлович

Мать: Воздвиженская (Шатьминская) Мария Евграфовна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарскаго уезда села Помьял Вознесенской Церкви дьячок Яков Михайлович Воздвиженский и законная жена Мария Евграфовна, оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина (Воздвиженская) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воздвиженская) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воздвиженская Любовь Александровна

Крещение
17.03.1860 ст.
Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Воздвиженский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.

Сын: Воздвиженский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1902

Сын: Воздвиженский Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.05.1906 ст.

Сын: Воздвиженский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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