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Алексеев Виталий Георгиевич
Алексеев Виталий Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Воздвиженский Георгий Васильевич
1902 г.р.
Мать
Алексеева (Анкудинова) Анна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Воздвиженский Георгий Васильевич
Мать:
Алексеева Анна Александровна
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