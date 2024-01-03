Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 17.01.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Алексей Степанов
Мать: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Смерть
До 17.01.1837