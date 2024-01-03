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Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 17.01.1837

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Алексей Степанов

Мать: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Смерть
До 17.01.1837

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