Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Смерть
Неизвестно

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