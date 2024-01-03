Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Прохор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно