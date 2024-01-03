Алексей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Степан Иванов
Мать: Устинья Козмина
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Прохор Алексеев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно