Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Степан Иванов

Мать: Устинья Козмина

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Прохор Алексеев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно

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