Иван Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Евдоким Фомин

Мать: Агафья Власова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Зиновия

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Смерть
До 1825
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