Иван Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Евдоким Фомин
Мать: Агафья Власова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Зиновия
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Смерть
До 1825