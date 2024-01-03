Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Иван Евдокимов
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сергей Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
Смерть
Неизвестно