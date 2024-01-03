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Стефан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иван Евдокимов

Мать: Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егорова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Анна Егорова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Анна Егорова

Смерть
Неизвестно

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