Евдоким Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Агафья Власова
Рождение
1740
Отец: Фома Трофимов
Мать: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Агафья Власова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Агафья Власова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Евдокимов
Мать ребёнка: Агафья Власова
Смерть
После 1808