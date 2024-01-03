Евдоким Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1808

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

1693 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Агафья Власова

Рождение
1740

Отец: Фома Трофимов

Мать: Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Агафья Власова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Агафья Власова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Евдокимов

Мать ребёнка: Агафья Власова

Смерть
После 1808

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