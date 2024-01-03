Агафья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

До 1786

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1708 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Влас Яковлев

Мать: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Фомин

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Евдоким Фомин

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Евдоким Фомин

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Фомин

Смерть
До 1786

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