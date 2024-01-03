Агафья Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиДо 1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Влас Яковлев
Мать: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Фомин
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Евдоким Фомин
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Евдоким Фомин
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Фомин
Смерть
До 1786