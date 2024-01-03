Влас Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Хрулёв Яков Игнатьев
Мать: Алена Герасимова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Кирилл Власов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Агафья Власова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Яков Власов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Хрулёв Христина Власова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно