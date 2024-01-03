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Влас Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Хрулёв Яков Игнатьев

Мать: Алена Герасимова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Кирилл Власов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Агафья Власова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Яков Власов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Хрулёв Христина Власова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно

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