Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Кирилл Власов

Отец ребёнка: Влас Яковлев

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Агафья Власова

Отец ребёнка: Влас Яковлев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Яков Власов

Отец ребёнка: Влас Яковлев

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Хрулёв Христина Власова

Отец ребёнка: Влас Яковлев

Смерть
Неизвестно

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