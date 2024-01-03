Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Кирилл Власов
Отец ребёнка: Влас Яковлев
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Агафья Власова
Отец ребёнка: Влас Яковлев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Яков Власов
Отец ребёнка: Влас Яковлев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Хрулёв Христина Власова
Отец ребёнка: Влас Яковлев
Смерть
Неизвестно