Алена Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Ерофей Яковлев
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Хрулев Илья Яковлев
Отец ребёнка: Хрулёв Яков Игнатьев
Рождение ребёнка
1703
Сын: Влас Яковлев
Отец ребёнка: Хрулёв Яков Игнатьев
Смерть
Неизвестно