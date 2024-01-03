Алена Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Ерофей Яковлев

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Хрулев Илья Яковлев

Отец ребёнка: Хрулёв Яков Игнатьев

Рождение ребёнка
1703

Сын: Влас Яковлев

Отец ребёнка: Хрулёв Яков Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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