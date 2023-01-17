Колобовников Матвей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ефросинья Матвеевна
Мать ребёнка: Колобовникова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Колобовникова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Колобовникова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно