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Колобовников Матвей Лаврентьевич

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Колобовников Лаврентий Кириллович

Мать: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ефросинья Матвеевна

Мать ребёнка: Колобовникова Анастасия Дмитриевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Матвеевна

Мать ребёнка: Колобовникова Анастасия Дмитриевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Колобовникова Анастасия Дмитриевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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