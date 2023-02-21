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Колобовникова Анна Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Колобовников Максим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Лаврентьевна

Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Колобовников Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колобовников Матвей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колобовников Егор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Лаврентий Кириллович

Смерть
После 1858
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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