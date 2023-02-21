Колобовникова Анна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Колобовников Максим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Лаврентьевна
Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Колобовников Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колобовников Матвей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Колобовников Егор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Колобовников Лаврентий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858