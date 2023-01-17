Колобовникова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ефросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Колобовников Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Колобовников Матвей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Колобовников Матвей Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно