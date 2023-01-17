Колобовникова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ефросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Колобовников Матвей Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Колобовников Матвей Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Колобовников Матвей Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Матвей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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