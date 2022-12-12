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Колобовников Лаврентий Кириллович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Колобовников Кирилл

Мать: Колобовникова Прасковья Авдеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Колобовников Максим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Лаврентьевна

Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Колобовников Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колобовников Матвей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колобовников Егор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Анна Михеевна

Смерть
1830
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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