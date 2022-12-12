Колобовников Лаврентий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1799
Сын: Колобовников Максим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Лаврентьевна
Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Колобовников Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колобовников Матвей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Колобовников Егор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Колобовникова Анна Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830