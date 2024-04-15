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Черноусов Герасим Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Черноусов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
21.05.1906

Сын: Черноусов Константин

Мать ребёнка: Черноусова Аксинья

Подклетное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна

Раскулачивание
Около 1924
Черноусов Герасим Матвеевич Родился в Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Подклетное; Приговор: спецпоселение Источник: УВД Воронежской обл | Спецпоселение
Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: (Черноусова) Ксения Герасимовна

Мать ребёнка: Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна

Смерть
1945

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