Черноусов Герасим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Черноусов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноусова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
21.05.1906
Сын: Черноусов Константин
Мать ребёнка: Черноусова Аксинья
Подклетное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Около 1923
Раскулачивание
Около 1924
Черноусов Герасим Матвеевич Родился в Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Подклетное; Приговор: спецпоселение Источник: УВД Воронежской обл | Спецпоселение
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: (Черноусова) Ксения Герасимовна
Мать ребёнка: Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна
Смерть
1945