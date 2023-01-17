село Подклетное, село Подклетное, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Подклетное

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества просорушки жителей села Подклетного Подгоренской волости Воронежского уезда Черноусовых Герасима и Матвея Константиновича. 1905 г. // Гос. архив Воронежск Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
291Подклетное, с. каз.при оз. Большом.952207891057Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Подгоренская волость
62. Подклетное, село бывшее государственное, при озере Подклетном, дворов 293, жителей 2081, церковь православная, лавка
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