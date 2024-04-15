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Черноусов Константин

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Место рождения

Подклетное, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

21.05.1906

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1906

Отец: Черноусов Герасим Матвеевич

Мать: Черноусова Аксинья

Подклетное, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова (Жукова) Елена

Рождение ребёнка
1928

Сын: Черноусов Николай

Мать ребёнка: Черноусова (Жукова) Елена

Рождение ребёнка
13.08.1933

Сын: Черноусов Владимир

Мать ребёнка: Черноусова (Жукова) Елена

Смерть
1985

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