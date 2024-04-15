Черноусов Константин
Место рождения
Дата рождения21.05.1906
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1906
Отец: Черноусов Герасим Матвеевич
Мать: Черноусова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Черноусов Николай
Мать ребёнка: Черноусова (Жукова) Елена
Рождение ребёнка
13.08.1933
Сын: Черноусов Владимир
Мать ребёнка: Черноусова (Жукова) Елена
Смерть
1985