Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна

Место рождения

Измаил, Одеська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мигов Георгий

Мать: не указана

Измаил, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Черноусов Герасим Матвеевич

Бракосочетание
Около 1923

Муж: Черноусов Герасим Матвеевич

Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: (Черноусова) Ксения Герасимовна

Отец ребёнка: Черноусов Герасим Матвеевич

Смерть
Около 1960

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