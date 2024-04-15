Мигова (Мигова) Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Мигов Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Черноусова) Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Черноусов Герасим Матвеевич
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: (Черноусова) Ксения Герасимовна
Отец ребёнка: Черноусов Герасим Матвеевич
Смерть
Около 1960