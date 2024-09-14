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Гаврило Пантелеев

Место рождения

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд

Дата рождения

26.02.1777

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1777

Отец: Пантелей Леонтьев

Мать: Дарья Григорьева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1798

Дочь: Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Парасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ефрем Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Арсений Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Степан Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
До 1829

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