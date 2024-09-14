Гаврило Пантелеев
Место рождения
Дата рождения26.02.1777
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1777
Отец: Пантелей Леонтьев
Мать: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
20.06.1798
Дочь: Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Парасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ефрем Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Арсений Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Степан Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна (Федора) Алексеева
Смерть
До 1829