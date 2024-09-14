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Ефрем Гаврилов

Место рождения

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гаврило Пантелеев

Мать: Татьяна (Федора) Алексеева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1827

Дочь: Букаткина (В Смерти) Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Александра Иванова

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Ефремова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Василей Ефремов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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