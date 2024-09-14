Ефрем Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Гаврило Пантелеев
Рождение ребёнка
13.07.1827
Дочь: Букаткина (В Смерти) Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Ефремова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василей Ефремов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Смерть
Неизвестно