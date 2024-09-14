Татьяна (Федора) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Федора) Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1798

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Парасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ефрем Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Арсений Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Степан Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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