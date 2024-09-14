Татьяна (Федора) Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1798
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Парасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ефрем Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Арсений Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Степан Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Пантелеев
Смерть
Неизвестно