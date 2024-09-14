Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1827

Дочь: Букаткина (В Смерти) Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Василей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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