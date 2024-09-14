Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1827
Дочь: Букаткина (В Смерти) Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Смерть
Неизвестно