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Пантелей Леонтьев

Место рождения

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

22.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Леонтий Родионов

Мать: не указана

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Солдат Пантелеймонов

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1777

Сын: Гаврило Пантелеев

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Пантелеймонова

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
22.10.1835
Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Причина смерти: от неизвестной
Похороны
Неизвестно
Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд

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