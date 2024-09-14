Пантелей Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти22.10.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Леонтий Родионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Солдат Пантелеймонов
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
26.02.1777
Сын: Гаврило Пантелеев
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Пантелеев
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Пантелеймонова
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Смерть
22.10.1835
Причина смерти: от неизвестной
Похороны
Неизвестно