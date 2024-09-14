Дарья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Григорьева

Дарья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

До 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Солдат Пантелеймонов

Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1777

Сын: Гаврило Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
До 1829

Мы используем куки для улучшения работы сайта.