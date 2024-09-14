Дарья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиДо 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Солдат Пантелеймонов
Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев
Рождение ребёнка
26.02.1777
Сын: Гаврило Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Пантелеймонова
Отец ребёнка: Пантелей Леонтьев
Смерть
До 1829