Иван Пантелеев
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Пантелей Леонтьев
Мать: Дарья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Семеон Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Феодор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно