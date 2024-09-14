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Иван Пантелеев

Место рождения

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Пантелей Леонтьев

Мать: Дарья Григорьева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Семеон Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Феодор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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