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Василий Солдат Пантелеймонов

Место рождения

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Пантелей Леонтьев

Мать: Дарья Григорьева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Яковлева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Василей Васильев

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Поликарп Васильев

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Малибежи, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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