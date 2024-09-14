Василий Солдат Пантелеймонов
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Пантелей Леонтьев
Мать: Дарья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Степанида Васильева
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Василей Васильев
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Поликарп Васильев
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Смерть
Неизвестно