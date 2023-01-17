Павлов Всеволод Владимирович
Место рожденияБурынь, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения20.01.1898
Дата смерти16.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1898
Бурынь, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1934
Дочь: Екатерина Всеволодовна
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
египтолог
Смерть
16.02.1972
Похороны
Неизвестно