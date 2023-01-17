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Павлов Всеволод Владимирович

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Место рождения

Бурынь, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.01.1898

Дата смерти

16.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1898

Отец: Павлов Владимир Владимирович

Мать: Павлова Лидия Дмитриевна

Бурынь, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1934

Дочь: Екатерина Всеволодовна

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
египтолог
Смерть
16.02.1972
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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