(Павлова) Екатерина Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Павлова) Екатерина Всеволодовна

(Павлова) Екатерина Всеволодовна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.06.1934

Дата смерти

03.05.2015

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1934

Отец: Павлов Всеволод Владимирович

Мать: Павлова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
пушкинист, кандидат искусствоведения
Смерть
03.05.2015
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close