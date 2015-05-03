(Павлова) Екатерина Всеволодовна
Место рождения
Дата рождения04.06.1934
Дата смерти03.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1934
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
пушкинист, кандидат искусствоведения
Смерть
03.05.2015
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область