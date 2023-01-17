Павлова (Некрасова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Некрасова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1934

Дочь: Екатерина Всеволодовна

Отец ребёнка: Павлов Всеволод Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Всеволод Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
специалиста по английскому и русскому искусству
Смерть
1989
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