Павлова (Некрасова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1934
Дочь: Екатерина Всеволодовна
Отец ребёнка: Павлов Всеволод Владимирович
Рождение ребёнка
22.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Всеволод Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
специалиста по английскому и русскому искусству
Смерть
1989