Павлов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1898
Сын: Павлов Всеволод Владимирович
Мать ребёнка: Павлова Лидия Дмитриевна
Бурынь, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Павлова Лидия Дмитриевна
Смерть
1942