Павлов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Павлов Всеволод Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Лидия Дмитриевна

Бурынь, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Павлова Лидия Дмитриевна

Смерть
1942
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