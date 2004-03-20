Треско (Косых) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Треско (Косых) Раиса Павловна

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Место рождения

д. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района

Дата рождения

29.03.1927

Дата смерти

20.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1927

Отец: Косых Павел Александрович

Мать: Косых Мария Петровна

д. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района
Бракосочетание
26.11.1949

Муж: Треско Дмитрий Никифорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Попова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Треско Дмитрий Никифорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1961

Сын: Треско Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Треско Дмитрий Никифорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Треско Дмитрий Никифорович

Смерть
20.03.2004
Пермь, Пермский, Пермский край
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