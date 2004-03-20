Треско (Косых) Раиса Павловна
Место рожденияд. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района
Дата рождения29.03.1927
Дата смерти20.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1927
Отец: Косых Павел Александрович
Мать: Косых Мария Петровна
д. Чугунята, Молотовская область, Андреевский сельсовет Оханского района
Бракосочетание
26.11.1949
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Попова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Треско Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Треско Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Треско Дмитрий Никифорович
Смерть
20.03.2004