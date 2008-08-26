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Треско Дмитрий Никифорович

Место рождения

с. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область

Дата рождения

25.10.1926

Дата смерти

26.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926

Отец: Треско Никифор Иванович

Мать: Треско (Бориско) Христиния Игнатьевна

Бракосочетание
26.11.1949

Жена: Треско (Косых) Раиса Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Попова (Треско) Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Треско (Косых) Раиса Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1961

Сын: Треско Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Треско (Косых) Раиса Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Треско (Косых) Раиса Павловна

Смерть
26.08.2008
Пермь, Пермский, Пермский край

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