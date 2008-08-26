Треско Дмитрий Никифорович
Место рожденияс. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область
Дата рождения25.10.1926
Дата смерти26.08.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926
Бракосочетание
26.11.1949
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Попова (Треско) Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Треско (Косых) Раиса Павловна
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Треско (Косых) Раиса Павловна
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Треско (Косых) Раиса Павловна
Смерть
26.08.2008